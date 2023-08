Quest'anno sarà difficile, se non impossibile, per il Farul Constanta bissare il titolo in Romania. Ne è convinto l'ex portiere della Steaua Bucarest, Helmut Duckadam, che ha espresso anche le proprie perplessità su Louis Munteanu, giocatore che la Fiorentina dovrebbe nuovamente prestare alla squadra di Gheorghe Hagi.

“Munteanu, a parte le ultime tre partite di playoff, quando ha avuto buone prestazioni, non è stato un giocatore decisivo - ha detto Duckadam a PlaySport Live - Quando la Fiorentina ti dà un prestito in Romania, vuol dire che non ha offerte dall'estero. Non è un giocatore che possa decidere i campionati".