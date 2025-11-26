Cauet: "Grandi investimenti fatti dalla Fiorentina per le giovanili. La prima squadra ha perso a centrocampo"

Alla vigilia della partita di Conference League della Fiorentina contro l'AEK Atene, parla l'ex centrocampista dell'Inter (e di altre squadre italiane) intervistato da News.Superscommesse.it.

“La Fiorentina negli ultimi anni ha fatto molto bene - ha detto - Sempre in Europa, diverse finali giocate, ha tirato su grandi strutture come il Viola Park, un centro sportivo invidiato da tutti, per crescere ancora. Peccato per i lavori dello stadio che ne dimezzano la sua capienza e questo non aiuta”.

E poi: “La società sta investendo in settori, come appunto il calcio giovanile, dove ci vorrà un po’ di tempo prima di poterne vedere i risultati. La prima squadra forse ha perso qualcosa a centrocampo rispetto a quella dell'anno passato. Ma Vanoli è un allenatore con esperienza e carattere, che rimetterà in sesto la rosa, la quale ha tutte le armi per uscire da questa situazione”.