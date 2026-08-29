Il retroscena di mercato: il tentativo viola per Borja Sainz. Ma a complicare l'affare si è messa in mezzo... la Roma!

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito web, ha rivelato un retroscena di mercato sulla Fiorentina e sulla assidua ricerca di un esterno sinistro.

In cima alla lista

Come rivela il noto giornalista, la Fiorentina aveva messo Borja Sainz tra i primi obiettivi per rinforzare gli esterni offensivi. Il classe 2001 del Porto, apprezzato per tecnica, velocità e capacità di trovare il gol, era un profilo particolarmente gradito al club viola.

Lo zampino della Roma

La valutazione, tra i 20 e i 25 milioni di euro, non avrebbe spaventato la Fiorentina, pronta a fare un tentativo concreto. Il Porto, però, dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma, ha scelto di non privarsi anche di Sainz. Di conseguenza, la Fiorentina ha deciso di cambiare obiettivo.