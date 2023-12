Ventisette milioni per ventisei partite saltate: il bollettino medico non banale di Gonzalez a Firenze

Che sia il giocatore più importante della rosa non si fatica a dirlo e del resto, i numeri sono dalla sua parte in quanto a gol e assist in queste due stagioni e mezzo. Tra i numeri di Gonzalez ci sono però anche quelli negativi, sottolineati da Repubblica, relativi alle partite saltate dal 2021: ad oggi parliamo di 26 gare in tutto, su 128. E il bollettino è destinato ora a salire. Sicuramente un dato non ignorabile, considerati i 27 milioni spesi due anni fa che lo resero il più pagato della storia della Fiorentina.