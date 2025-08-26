Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato in sede di presentazione di Roberto Piccoli, commentando la trattativa che ha portato in viola il classe 2001.

‘Piccoli si inserisce in un attacco importante’

“Mi piace partire dal fatto che Piccoli sia italiano e del 2001, quindi molto giovane. Si inserirà in un attacco già importante, con Kean Dzeko, Gudmundsson e Fazzini".

‘Commisso ha dato il via libera anche senza cessioni’

"Lo seguivamo da un po’ e abbiamo trovato la disponibilità del presidente Commisso ad acquistarlo nonostante non ci siano state delle cessioni per permetterci di far funzionare tutto al meglio. Ci ha detto di andare dritti e portarlo qui, dandoci questa opportunità. Oggi si è già allenato con la squadra“.