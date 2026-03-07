Dietrofront in difesa: stop agli esperimenti e Rugani torna a sedere. Gud allontana la minaccia Fazzini

Sarà una Fiorentina molto più simile a quella che si era (è) guadagnata l'uscita dalla zona retrocessione, quella di domani con il Parma: riposto in soffitta l'esperimento del ritorno a tre, legato solo all'assenza di Dodo e spazio alla coppia Pongracic-Ranieri. Tornerà a sedersi dunque Daniele Rugani, in attesa di tempi migliori e situazioni meno delicate in cui fare minutaggio.

Chi veramente è chiamato per l'ennesima volta ad un cambio di passo è Albert Gudmundsson che per il Corriere dello Sport, parte nettamente favorito su Fazzini. L'ex empolese non ha mai davvero rappresentato una minaccia ma di certo, se sarà ancora un Gud in versione Udine, una staffetta è ipotizzabile.