VIDEO - Edin Dzeko è arrivato a Gelsenkirchen. Lascia la Fiorentina dopo appena una "megafonata"...

Per un Fabbian che entra, c'è un acquisto estivo che lascia a gennaio. Si tratta di Edin Dzeko, che è pronta ad iniziare la sua prossima avventura in Germania. In Serie B.

Saluta l'ex interista

Club storico, come quello dello Schalke 04, che fino a qualche anno fa giocava contro il Real Madrid in Champions League, ma adesso milita nella Zweite Bundesliga.

In bocca al lupo per il futuro

Dzeko è arrivato in Germania proprio in queste ore per trasferirsi allo Schalke dopo un periodo di appena sei mesi alla Fiorentina. E cosa ricorderemo di lui? Sicuramente non le sue reti, bensì quella “megafonata” ai tifosi della Fiorentina e le sue parole al veleno contro la Curva Fiesole. Auguri Edin.

Il VIDEO dello "sbarco" a Gelsenkirchen