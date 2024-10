L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Secondo me ormai non esiste più il concetto di titolari e riserve, ma ora come fai a toccare una formazione che sta rendendo così tanto? La Fiorentina adesso gioca veramente bene, ha trovato un Comuzzo fantastico, Dodo è a un livello che non abbiamo mai visto, Gosens è un calciatore intelligentissimo ma potrei citarne tanti altri".

“Domani niente turnover, bisogna vincere”

Poi ha aggiunto: “Domani Palladino farà i cambi necessari, ma sicuramente non turnover. Ora bisogna cavalcare l'onda, domani è una partita da vincere. Il gioco attuale è più aperto rispetto a quello di Italiano, ora c'è un attaccante che sa girarsi su sé stesso, dei centrocampisti che triangolano e vanno dentro il campo, insomma la squadra si muove in modo completamente diverso”.

“Vlahovic bomber, ma prendo Kean”

Infine su Kean: “Lo penso e lo dico, magari farà meno gol di Vlahovic ma nell'economia della squadra prendo sempre Kean, perché è un giocatore che contribuisce a tutto il gioco e non solo ai gol”.