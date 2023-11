L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato della vigilia della sfida contro il Milan a Radio Bruno Toscana: “Assenza pesante di Kayode, più che altro perché giocare in fase difensiva su un lato a te non congeniale… è più difficile a livello mentale, vedi Parisi contro la Juventus. Però è vero che anche il Milan ha tanti problemi e difficoltà, quindi devi approfittarne. Ai rossoneri mancano uomini ed è un collettivo debole a livello psicologico. Ce l’andiamo a giocare, come sempre abbiamo fatto con Italiano, stavolta a maggior ragione si potrebbe trarre un vantaggio dal gioco offensivo”.

Sull'assenza dei top: “Cambia tanto nella testa dei giocatori della Fiorentina. Una cosa è se ti punta Leao, un’altra se ti punta la sua riserva. Con tutto il rispetto per giocatori validissimi. Ripeto, non sarà facile, però per i nostri difensori le cose possono migliorare contro chi ha la pressione di dover inseguire una brutta classifica. Sempre se la concentrazione non cala, perché la condizione tattica ora è perfetta”.