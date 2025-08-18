Arriva il debutto in Spagna per Amatucci anche se è sempre seconda divisione: Las Palmas beffato nel finale

Dopo le esperienze in Serie B, per Lorenzo Amatucci oggi si è aperta ufficialmente l'avventura in Spagna, sempre in cadetteria (la Segunda Division), nello splendido scenario della Isole Canarie: il Las Palmas ha esordito in campionato proprio con Amatucci titolare a centrocampo, pareggiando però per 1-1 contro l'Andorra Fc. La squadra del centrocampista è stata raggiunta su autogol nel finale, subito prima dell'uscita dal campo del classe 2004.