Corriere Fiorentino: Una svalutazione da 55 milioni

Una pagina dedicata alla Fiorentina, presente sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

Il pezzo principale è intitolato: “Il costo della crisi”. Ovvero: “Oltre 55 milioni di svalutazione in soli 5 mesi: l'ultimo posto in classifica dei viola ha effetti anche sul valore della rosa. Sohm e Piccoli i casi clou, bene solo i giovani”.

Dzeko e Nicolussi via

In taglio alto: “Kean via per motivi familiari: quando torna?” Sottotitolo: “Giallo intorno a Moise che non si è allenato coi compagni. Il precedente di Cagliari”. Infine leggiamo: “Dzeko e Nicolussi in partenza, piace l’ala Silvetti”.