Baroni vacilla...e Palladino spera. Un sì che vale tre milioni
Ci sono panchine in Serie A che cominciano già a vacillare e non poco. A rischio esonero troviamo Marco Baroni col Torino.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, i vertici della società granata stanno soppesando le eventuali possibilità alternative a cominciare dal richiamare Paolo Vanoli, ancora sotto contratto fino a giugno.
Palladino spera
Oppure ed è questa la novità, provare a convincere l'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, già corteggiato invano prima dell’ingaggio di Vanoli, ad accettare la proposta di Urbano Cairo. Senza dimenticarci di Daniele De Rossi.
…e vorrebbe tre milioni
Sempre secondo il quotidiano sportivo, Palladino vorrebbe almeno tre milioni lordi per dire sì, nel caso, alla società piemontese.
