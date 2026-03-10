La documentazione che la Fiorentina ha inviato alla Uefa: il club viola in attesa di una risposta

La Fiorentina in Conference League cercherà di preservare il maggior numero di titolari possibili in vista della gara di campionato di lunedì prossimo con la Cremonese.

Una rotazione ampia, molto ampia, quella che farà Vanoli e che dovrebbe coinvolgere anche il portiere De Gea. Uefa permettendo però.

La richiesta

Il club viola ha chiesto all'organismo europeo del calcio di poter inserire in lista Christensen al posto di Lezzerini come altro estremo difensore.

Documentazione

E' stata inviata la documentazione medica sull'infortunio subito da quest'ultimo con allegato referto che indica uno stop superiore al mese per lui. Adesso è attesa la risposta e se tutto andrà per il verso giusto vedremo Christensen tra i pali contro il Rakow giovedì prossimo.