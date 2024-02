UFFICIALE: Anche un altro centrocampista della Fiorentina cambia prestito. Ecco la nuova avventura di Fiorini

Cambia casacca il centrocampista di proprietà della Fiorentina Mattia Fiorini. Il giovane classe 2001 ha accettato in estate la proposta di un anno in prestito a Foggia, dove però le cose non sono andate per il meglio. Raccolto un totale di 10 presenze, tre delle quali da titolare, per un'avventura tutt'altro che entusiasmante.

La nuova esperienza di Fiorini

Il ragazzo ha così deciso di cambiare aria a metà stagione. Ufficiale il passaggio di Fiorini alla Recanatese, nel girone B della Serie C. Cambia il girone, non la categoria.