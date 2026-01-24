"Le scelte coraggiose di Vanoli stanno pagando, ecco quali sono. Adesso vediamo un'altra Fiorentina"

Nelle ultime ore l'esperto match analyst Adriano Bacconi, durante un intervento su DAZN, ha voluto sottolineare come, dopo settimane disastrose, adesso a Firenze si stia notando la mano di Paolo Vanoli:

“Vanoli a Firenze ha dimostrato che sta facendo anche scelte coraggiose. Ha cambiato modulo passando al 4-3-3, un modulo molto piu aggressivo rispetto al passato. Ha dato grande libertà a Gudmundsson di muoversi sulla fascia sinistra e ultimamente sta preferendo Piccoli a Kean, che non è una cosa proprio scontata”.

"La scelta di giocare con il 4-3-3 aiuta tutti"

Ha anche aggiunto: “Questa squadra gioca con un 4-3-3 che ho voluto chiamare scomponibile. Quali sono le nuove idee? L'esterno a piede invertito sulla fascia destra, spesso Parisi, adesso chiude molto bene le diagonali difensive diventando il quarto di centrocampo in fase di non possesso per poi essere però pronto a riproporsi subito in fase offensiva e andando a completare la catena con Dodo”.

“Grazie al lavoro di Parisi ultimamente stiamo vedendo un altro Dodo”

Ha poi concluso: "Il brasiliano avendo davanti a se un giocatore che si accentra, naturalmente trova la corsia libera, acquistando maggiori spazi in avanti. Queste combinazioni secondo me sono state alcune delle piu interessanti proposte da Vanoli per tirar fuori la Fiorentina dalla crisi".