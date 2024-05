Biraghi: "Prendere il gol con l'uomo in più? Dovrebbe essere il contrario. Faremo di tutto per andare ad Atene

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto a TV8 a fine gara dopo la vittoria contro il Club Brugge per 3-2: "Prendere il gol del pari dopo l'uomo un più... dovrebbe essere il contrario. È stata una partita tosta ma sono felice per Nzola, aveva avuto problemi personali. Siamo contenti per la vittoria, sarà dura al ritorno".

“Grande forza nel gruppo”

Prosegue: "Se non ci fosse questa grande forza del gruppo non faremmo due semifinali. C'è una grande società, e ora c'è un mese davanti da fare al massimo".

"Faremo di tutto per andare ad Atene"

E aggiunge: "Loro sono forti, hanno battuto 3-0 e 4-0 il Genk. Sono organizzati e hanno qualità, avranno il fattore campo, ma sarà una battaglia. Faremo di tutto per andare ad Atene".