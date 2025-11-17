Bove: "Sono contento di come sto e penso al presente, ma tra un anno spero di essere di nuovo in campo"

Nell'intervista rilasciata a GQ insieme a Flavio Cobolli, l'ex Fiorentina Edoardo Bove ha parlato brevemente anche del suo futuro nel mondo del calcio dopo il malore accusato quasi un anno fa.

Le parole di Bove

“Fra un anno spero di essere tornato a giocare, però vediamo. Devo essere sincero: adesso sono contento di come sto e penso al presente. Ma sto lavorando per tornare in campo. È il mio obiettivo”.

Il suo futuro

Edoardo Bove è tornato alla Roma dopo la fine del prestito alla Fiorentina. Adesso, in attesa di vedere gli esami medici completati, spera di poter tornare in campo in un campionato estero.