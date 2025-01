L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, commentando le mosse di mercato della dirigenza viola ed esprimendo la propria opinione su varie tematiche dell'attualità gigliata.

‘Luiz Henrique significa addio a Colpani’

“Sicuramente migliore di Kouame e Ikone e questo è già positivo. Bella cifra, quindi deve essere forte. Gioca dalla stessa parte di Colpani. Un calciatore che paghi 25 -30 milioni deve essere pronto subito. A gennaio servono calciatori per fare il salto di qualità, che diano risposte immediate. Mi chiedo poi, è un acquisto che va nella prospettiva del futuro mancato riscatto di Colpani? Il ruolo e i compiti in campo sono quelli, anche se Luiz Henrique è più offensivo”.

‘Casadei meglio di Folorunsho’

“Non avrei preso Folorunsho, ma Casadei. È più simile a Bove, avrebbe potuto svolgere meglio i compiti che faceva l’ex Roma ed è giovane. Perchè la Fiorentina non ci ha pensato? Penso che la Fiorentina debba schierare tre centrocampisti, soprattutto mancando Bove, e uno dei quattro calciatori offensivi debba saltare. Se escono Kouame e Ikone ad una certa cifra, va bene anche sostituirli con un solo calciatore”.

“Bisogna capire cos'abbia Pongracic, è impossibile che sia sparito dopo le prime gare giocate. Va bene gli infortuni, ma se non guarisci in 3 mesi è un grosso problema. La Fiorentina è tornata a tre ed ha giocato Moreno, perchè il croato aveva fatto dei disastri quando impiegato in quel tipo di difesa e Palladino non si è fidato di lui. L'argentino Moreno non è ancora pronto, anche se in prospettiva può essere un buon giocatore”.