Ismael Medina, bordocampista di Movistar che segue da vicino Betis e Siviglia ha parlato a Radio Bruno di Luiz Henrique, obiettivo di mercato della Fiorentina ed ex calciatore proprio del Betis.

"Luiz Henrique è un giocatore potente e forte fisicamente, abile nell'uno contro uno e di qualità tecnica. Il Betis lo prese come progetto di calciatore, ha avuto qualche colpo ogni tanto ma non continuità. Segnò un gran gol contro la Roma, giocò benissimo contro il Barcellona segnando un gol spettacolare: ha potenzialità enormi ma gli è mancata regolarità per poter esplodere".

‘Luiz Henrique ha grandi doti ma gli è mancata maturità in Spagna’

“Il Betis l'ha venduto per sistemare i conti per il Fair Play finanziario, ha grandi doti ma è arrivato giovane e non pronto in Spagna. Molti si sono chiesti perchè stato venduto. Gli è mancato di sapersi imporre al Betis e in un calcio molto competitivo come quello spagnolo. Ha anche gol nelle gambe, gli manca la capacità per riuscire a mettere in campo con costanza durante la gara le sue doti. Ha bisogno della maturità giusta, cosa che gli è mancata in campo, quando spesso è stato assente per tratti della gara”.

‘In viola può far bene se avrà la giusta mentalità’

“Alla Fiorentina? Nel calcio italiano lo vedo bene, soprattutto in una squadra come quella viola, se saprà essere più maturo. Ora penso che sia pronto a giocare in un grande campionato. Deve adattarsi alla fisicità della Serie A e saper anche ripiegare, oltre che alla pressione mediatica e dei tifosi, che è molto alta. È un calciatore che ha bisogno di spazi per far male, va più in difficoltà quando gli spazi sono stretti. Gli serve la giusta mentalità, calcisticamente ha grandi doti, Luiz Henrique è un progetto di gran giocatore".