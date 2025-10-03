La Fiorentina ha vinto la prima gara della sua fase campionato di Conference League, battendo il Sigma Olomouc. Il successo, tuttavia, non ha cambiato particolarmente la situazione in casa viola, dove le prestazioni continuano a non convincere del tutto. Lo evidenzia anche Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, intervenuto a Radio24.

“Pioli gode di un credito illimitato per il passato. Il gioco non si vede, eppure i tifosi…”

“Anche ieri è arrivata una vittoria alquanto faticosa, con un gol segnato solo all'ultimo minuto. Il gioco ancora non si vede, eppure i tifosi della Fiorentina sono alla finestra. Perché Pioli, a Firenze, per il suo passato gode di un credito illimitato”.