​​

header logo

FOTO: Anna Pepe si esibisce al suo concerto con la maglia della Fiorentina

Calabrone Viola /

Al Mandela Forum di Firenze ieri sera si è svolto il concerto di Anna Pepe, la cantante italiana più ascoltata dell'anno, con ben 39 dischi di Platino e 8 dischi d’Oro. Per la tappa fiorentina del suo ‘Vera Baddie Tour’ l'artista ha fatto una sorpresa al pubblico esibendosi al suo concerto con una speciale maglia.

Concerto a tinte viola

Anna ha infatti cantato sul palco del Mandela Forum indossando la divisa da gioco della Fiorentina, omaggiando così la squadra della città e divenendo almeno per una notte tifosa della squadra viola.

Foto con la maglia viola

Di seguito trovate lo scatto di Anna con la maglia della Fiorentina.

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti