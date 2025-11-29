FOTO: Anna Pepe si esibisce al suo concerto con la maglia della Fiorentina

Al Mandela Forum di Firenze ieri sera si è svolto il concerto di Anna Pepe, la cantante italiana più ascoltata dell'anno, con ben 39 dischi di Platino e 8 dischi d’Oro. Per la tappa fiorentina del suo ‘Vera Baddie Tour’ l'artista ha fatto una sorpresa al pubblico esibendosi al suo concerto con una speciale maglia.

Concerto a tinte viola

Anna ha infatti cantato sul palco del Mandela Forum indossando la divisa da gioco della Fiorentina, omaggiando così la squadra della città e divenendo almeno per una notte tifosa della squadra viola.

Foto con la maglia viola

Di seguito trovate lo scatto di Anna con la maglia della Fiorentina.