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Solo la burocrazia tra Grosso e la Fiorentina: qualche giorno per la rescissione e un calciatore tra Firenze e Reggio Emilia

Redazione /
Fabio Grosso
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Alla fine Fabio Paratici ha stretto il mirino su Fabio Grosso per quagliare sulla questione allenatore, il primo vero grande nodo della ricostruzione viola. Dopo i giorni del casting, ci sono quelli della burocrazia, come sottolinea La Nazione: serviranno a Grosso per svincolarsi dal Sassuolo, che non sta facendo ostacoli particolari. Qualche dettaglio però da concordare c'è, tra cui quello dello staff.

Ed è qui che potrebbe subentrare il mercato anche dei calciatori, con la Fiorentina che potrà riconoscere un qualche tipo di indennizzo, che sia tramite il cartellino (regalato) di Nzola o tramite l'acquisto di un calciatore: si è parlato di Volpato ma anche i soliti Laurienté e Thorstvedt potrebbero fare al caso dell'affare.

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