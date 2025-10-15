Il dottor Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, ha fatto il punto sugli infortunati ai canali ufficiali del club: “Con Kean abbiamo iniziato subito le terapie, aggiornandoci con lo staff sanitario della Nazionale. Fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione, chiaramente l'evento distorsivo c'è stato e ci stiamo impegnando per consentirgli di tornare a lavorare sul campo quanto prima. Le cose stanno procedendo bene, vediamo come va giorno per giorno”.

Su Dodo e Fazzini: “Il primo ha avuto una problematica di tipo muscolare, il secondo invece ha avuto due piccoli traumi distorsivi. Durante questa sosta hanno potuto lavorare in maniera tranquilla e alla ripresa degli allenamenti sono rientrati in gruppo. Le loro condizioni sono buone”.

Su Sohm: “Anche lui è rientrato in gruppo martedì e sta bene. Aveva una problematica differente rispetto a Dodo e Fazzini, ci ha impegnato qualche giorno in più ma le sue condizioni sono buone”.

Su Pongracic: “Ha avuto un piccolo trauma distorsivo in Nazionale, è rientrato pochi minuti fa ma anche per lui eravamo in contatto con lo staff sanitario della Croazia. In giornata faremo altri esami ma non dovrebbe essere nulla di particolare”.

Su Kouame: “Piano piano sta tornando e si è aggregato con la squadra, ovviamente bisogna fare tutto con calma perché in questa fase del recupero le insidie sono tutte dietro l'angolo. Sta lavorando con la squadra e lo sta facendo bene, chiaramente magari evita certe situazione come la partitella dove servirà anche un recupero psicologico oltre che fisico. Appena sarà il caso tornerà a pieno regime a disposizione di Pioli”.

Infine su Lamptey: “Siamo al 22esimo giorno post operatorio e siamo già prossimi alla propedeutica della corsa. Stiamo sfruttando al massimo tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione e le risposte sono ottime, questo significa che il protocollo funziona e che le risorse che abbiamo al Viola Park ci danno veramente qualcosa in più per il recupero dei calciatori. Il ragazzo è volenteroso e i risultati sono entusiasmanti”.