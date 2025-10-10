L'amarezza e il paragone di Sarri: "In Serie A si sono rinforzate tutte, tranne noi. La Lazio vale... il Torino"
L'allenatore Maurizio Sarri
Durante la sosta per le nazionali, da casa Lazio ha parlato l'allenatore Maurizio Sarri, tanto voluto quest'estate dai tifosi della Fiorentina. Alla fine il toscano è tornato nella Roma biancoceleste, dove non se la passa benissimo: “Tutte le squadre in Serie A, bene o male, si sono rinforzate. Soprattutto la fascia media del campionato. Noi, invece, non abbiamo potuto rinnovare o rinforzare la rosa”.
Sarri storce il naso: “Tutti rinforzati in Serie A tranne noi”
E aggiunge: “Il livello qualitativo di questo campionato è decisamente aumentato. Sapevo già dall'inizio che sarebbe stato un campionato decisamente complicato. Non voglio cercare scuse per i nostri risultati, però inevitabilmente è tutto più difficile. Per qualità, la Lazio vale il Torino”.
