De Zerbi pensa al ritorno in Italia. Paratici sulle sue tracce per affidargli il futuro della Fiorentina?
C'è voglia di Italia nella mente di Roberto De Zerbi, allenatore italiano attualmente al Marsiglia che però con i francesi non sta vivendo un momento facile di stagione e di carriera.
Voglia di ritorno
L'ex tecnico del Sassuolo per questo starebbe pensando di tornare ad allenare in Serie A, ma l'addio con l'OM potrebbe essere rimandato almeno fino a fine stagione.
Ipotesi Fiorentina?
Secondo quanto riporta calciomercato.it Fabio Paratici, che da domani sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, avrebbe in mente di affidare la panchina del club viola proprio all’attuale tecnico del Marsiglia. Un'ipotesi da tenere in considerazione. Prima, però, c'è da pensare alla salvezza… Con Vanoli.
