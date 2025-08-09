Fiorentina, sei davvero da lotta Champions? Test verità a Old Trafford e Sohm inizia a farsi largo tra le maglie della mediana

La parola Champions League è passata su più bocche in casa Fiorentina durante l'estate, dal tecnico Pioli fino a diversi calciatori e oggi la squadra viola si gioca un vero e proprio test match, ‘da Champions League’. Il teatro è quello dei sogni, Old Trafford dove la Fiorentina non mette piede dalla Champions appunto, del 1999/2000, un'era fa. Un'amichevole dove la squadra viola vorrebbe ritrovare il gol innanzitutto, scrive La Nazione, essendo ancora a secco nella sua tournée britannica.

E una gara valida anche per l'esordio dell'ultimo arrivato, Simon Sohm, che potrebbe debuttare nella ripresa. Le prime risposte sul livello della Fiorentina e su quanto sarà ancora lecito attendersi sul mercato, arriveranno quindi proprio oggi da Manchester.