Runjaic: "Abbiamo reagito male all'errore di Okoye, dando fiducia alla Fiorentina. Se ho tolto Zaniolo un motivo c'è"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato a Sky dopo la pesante sconfitta dei friulani, mostrandosi molto sconfortato e sconsolato per la prova dei suoi, battuti 5-1 dalla Fiorentina.

‘Anche in meno si può vincere’

“Prova di maturità fallita? Sono d'accordo. Non rispondere sulle motivazioni, perché anche con un uomo in meno puoi vincere. Abbiamo reagito male e poi abbiamo subito gol a ogni tiro. Dovete chiedere ai giocatori degli errori, non a me".

‘Non è il momento di parlare di dettagli’

"L'errore di Okoye è stato cruciale, la Fiorentina è sempre una buona squadra, anche se sotto pressione. Le abbiamo dato fiducia e positività. Zaniolo? Non è il momento di parlare di dettagli dopo una gara così, se l'ho cambiato un motivo c'è”.