VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera c’è stato il primo appuntamento con Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram -, appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione di ieri sera abbiamo commentato il momento che sta vivendo la Fiorentina di Paolo Vanoli dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Como, degli ultimi caldi giorni di calciomercato in proiezione della prossima trasferta di campionato contro i Campioni d'Italia del Napoli. Presenti alcuni redattori della redazione di Fiorentinanews.com, ha condotto Giulio Dispensieri.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando qui sotto!