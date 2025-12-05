Galloppa: "Il pari a Sassuolo una mazzata, ma facciamo tesoro dei nostri errori. Sappiamo cosa ci aspetta a Napoli"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club, in vista del match contro il Napoli in campionato: “Mi aspetto una gara contro una squadra in salute, lo dimostrano i risultati. Hanno vinto cinque delle ultime sei partite e sono molto aggressivi, primi per recupero palle. L'ambiente e il modo di giocare ci metteranno in difficoltà, sappiamo cosa ci aspetta”.

“Stiamo bene fisicamente. Il pari a Sassuolo…”

“Stiamo bene fisicamente perché anche i secondi tempi lo dimostrano, anche a Sassuolo. Chiaramente prendere gol a tempo scaduto è stata una mazzata mentalmente, saremmo stati a +4 dalla seconda… Però ci deve insegnare che abbiamo sbagliato a gestire in quel modo gli ultimi minuti, non è colpa dell'arbitro ma è colpa nostra. Facciamo tesoro degli errori”.

“Dobbiamo sicuramente migliorare”

Tornando proprio sull'ultimo pareggio: “Nel calcio gli episodi arrivano, succede. Ma rianalizzando la partita abbiamo subito trovato qualcosa che potevamo fare meglio, dalla gestione dei momenti a quella delle seconde palle e delle ripartenze. Sicuramente dobbiamo fare meglio”.