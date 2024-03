La Lazio arranca ancora dopo Firenze e può perdere terreno dalla Fiorentina. Ma a Roma pensano agli arbitri, Lotito: "Superato ogni limite"

Non è stata una settimana facile per la Lazio, sconfitta nettamente a Firenze (molto oltre il punteggio finale) e sconfitta anche ieri, al termine di una partita nervosissima in casa con il Milan. Nel mirino dei biancocelesti c'è l'arbitraggio di Di Bello, che ha espulso ben 3 giocatori: Pellegrini, Marusic e Guendouzi.

Nel primo tempo inoltre un presunto rigore negato a Castellanos: da qui il post polemico sui social laziali, con la foto del fischietto e l'esplosione nel post gara di Lotito. “È stata una morte annunciata la nostra, superato ogni limite. Ci faremo sentire”. La Lazio lunedì sera era stata superata proprio dalla Fiorentina, che così può scavare un piccolo gap facendo risultato stasera a Torino.