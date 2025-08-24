Nappi: "La qualità della Fiorentina può essere letale per i sardi, ma occhio al tifo rossoblù. E la difesa viola..."

L'ex giocatore della Fiorentina Marco Nappi ha rilasciato un'intervista a TuttoCagliari.net per parlare dell'imminente sfida fra gli isolani e la squadra viola.

Pronostico di Cagliari-Fiorentina

“Cagliari- Fiorentina sarà una partita apertissima - ha detto l'ex giocatore gigliato - La Fiorentina viene da una gara di Conference League e, dunque, Pioli potrebbe cambiare qualcosina a livello di formazione. Il Cagliari è reduce da una prestazione positiva contro l’Entella in Coppa Italia e soprattutto avrà dalla sua un pubblico passionale e pieno di entusiasmo. Per me sarà una bella partita, molto combattuta e assolutamente da tripla in schedina. Certo, la qualità dei toscani potrebbe risultare letale per i sardi, ma i rossoblù in casa propria si fanno sempre rispettare e possono battere chiunque.”

Difesa da registrare

Nappi prosegue parlando anche del trasferimento di Piccoli proprio dal Cagliari alla viola: “La Fiorentina ogni tanto accusa qualche amnesia difensiva, ma il Cagliari recentemente ha perso Roberto Piccoli, ceduto proprio alla Fiorentina. Ad ogni modo ribadisco che assisteremo a un match gradevole e molto aperto, come spesso accade quando si incontrano sardi e toscani.”