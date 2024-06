Nardella: ”I fiorentini conoscono le mie idee sul restyling del Franchi. Se non avessi ottenuto questo risultato...”

Dario Nardella, ormai ex sindaco di Firenze ed esponente del Partito Democratico, ha parlato a Italpress della situazione legata al restyling dello stadio Artemio Franchi, tema caldo che tocca ovviamente da vicino la Fiorentina:

“Se non avessi fatto questo risultato, avreste detto che era merito dei detrattori dello stadio”

“Se non avessi fatto questo risultato (il “successo” alle elezioni europee del PD, ndr) non so cosa mi avreste detto. Avreste sicuramente detto che era merito dei detrattori dello stadio e che lo stadio aveva pesato sul mio fallimento. Lascio a voi tutte le valutazioni sul mio successo politico e personale".

“I fiorentini mi conoscono”

"I fiorentini mi conoscono, conoscono le mie idee su Firenze, sulla Funaro, sulla tramvia, sulle opere pubbliche, sulla città, su Eike Schmidt e conoscono ovviamente anche il mio giudizio, perché quello è il mio operato, sullo stadio”.