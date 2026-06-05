De Gea, che fai? Anche Christensen ai saluti. E la Fiorentina monitora due profili

I dubbi sul mercato della Fiorentina, che inevitabilmente porterà grandi cambiamenti all'interno della rosa viola, partono dalla porta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, De Gea potrebbe essere tentato dalla Juventus o dalla Premier League.

La situazione

Nonostante lo spagnolo di trovi bene alla Fiorentina e che abbia indossato anche la fascia da capitano, un suo addio non è da escludere a priori, anche per il ricco ingaggio che percepisce. Da capire se la Juventus vorrà partire all'attacco nel caso in cui il Liverpool chiudesse ogni possibilità di addio di Alisson.

Nomi e addii

E così il club viola sta monitorando le situazioni di mercato intorno a Bento dell'Al-Nassr e a Mandas, portiere della Lazio in prestito al Bournemouth (che però potrebbe riscattarlo). In partenza anche Christensen, mentre la certezza è il terzo portiere Lezzerini che ha appena rinnovato con i viola.