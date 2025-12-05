Nelle scorse settimane era emersa l'ipotesi di uno scambio tra Fiorentina e Lazio con protagonisti Fagioli e Mandas. I biancocelesti hanno bisogno di un centrocampista e i viola, sebbene le priorità siano altre, potrebbero pensare a un portiere di maggiore esperienza per coprire le spalle a De Gea.

Genoa in pole position

Oggi, però, Repubblica scrive di un'altra squadra fortemente interessata a Mandas. Si tratta del Genoa, che attualmente schiera tra i pali un ottimo Leali (che l'anno scorso scalò le gerarchie, conquistando il posto ai danni di Gollini). L'ipotesi è quella di un prestito, formula che accontenterebbe tutti e consentirebbe al Genoa di rinforzare la propria porta.