Corriere dello Sport-Stadio: Rocco sarebbe orgoglioso

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Il Corriere dello Sport-Stadio non può non dedicare la prima pagina a Rocco Commisso, il quotidiano infatti scrive: “Emozione Fiorentina” e ancora “Per te”. 

Pagine 6-7 

Troppa viola per Italiano” scrive nelle pagine interne Corriere, che poi continua: “Un'ora di grande Fiorentina", infine nell'occhiello “La squadra di Vanoli onora la memoria di Commisso”. 

Pagine 8-9

Rocco sarebbe orgoglioso” scrive a tutta pagina il Corriere riportando le parole della moglie Catherine. Di spalla invece le dichiarazioni dei Vanoli: “Abbiamo perso un uomo di valori”. 

 

