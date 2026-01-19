Corriere dello Sport-Stadio: Rocco sarebbe orgoglioso
Il Corriere dello Sport-Stadio non può non dedicare la prima pagina a Rocco Commisso, il quotidiano infatti scrive: “Emozione Fiorentina” e ancora “Per te”.
Pagine 6-7
“Troppa viola per Italiano” scrive nelle pagine interne Corriere, che poi continua: “Un'ora di grande Fiorentina", infine nell'occhiello “La squadra di Vanoli onora la memoria di Commisso”.
Pagine 8-9
“Rocco sarebbe orgoglioso” scrive a tutta pagina il Corriere riportando le parole della moglie Catherine. Di spalla invece le dichiarazioni dei Vanoli: “Abbiamo perso un uomo di valori”.
