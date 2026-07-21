L'ex agente e giornalista Osman Altunterim ha parlato a ToSports della cessione di Inao Oulai alla Fiorentina da parte dei turchi del Trabzonspor. Queste alcune delle domande poste dal giornalista al club turco.

Le domande al Tranzonspor

“Gli avete ceduto Oulai per una cifra intorno ai 30 milioni. Io mi chiedo questo: ricordo che a metà stagione il presidente Ertuğrul Doğan aveva dichiarato che il Trabzonspor non aveva venduto il giocatore al Galatasaray per 45 milioni di euro. Allora mi domando: cosa ci avete guadagnato a non venderlo? Di fatto, avete provocato per il Trabzonspor una perdita di circa 15 milioni di euro. Chi si assumerà la responsabilità di questa perdita?”.

Sulla cessione

"In secondo luogo, erano circolate alcune voci su un presunto rapimento del giocatore. Il Trabzonspor ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla vicenda? Io non ne ho vista nessuna. Infine, si diceva che ci fossero club disposti a offrire più della Fiorentina. Perché avete insistito così tanto affinché il giocatore scegliesse proprio la Fiorentina?"