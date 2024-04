Altro che casi 'alla Torreira', l'Atalanta la sua scommessa l'ha vinta e si prepara al maxi riscatto per De Ketelaere

Ce la vedete l'Atalanta a rinunciare ad un proprio giocatore, titolare e determinante, solo perché ancora da pagare, a favore magari della sua riserva? Obiettivamente difficile da immaginare ed è infatti quanto non accadrà con Charles De Ketelaere, secondo La Gazzetta dello Sport: il belga è arrivato in prestito dal Milan ed è sbocciato, con 11 gol e 8 assist in stagione, e a fine stagione sarà riscattato per 22 milioni di euro.

Un investimento sicuro visto l'anno di nascita (2001) e i margini di crescita e una strategia decisamente da quanto fece la Fiorentina con Torreira nel 2022, quando preferì lasciar andare l'uruguaiano per salvaguardare l'investimento su Amrabat. Con gli esiti che tutti conosciamo.