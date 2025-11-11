FOTO - La Fiorentina scenderà in campo contro la Juventus con una maglia speciale
Pochi minuti fa sui profili social di Kappa e di ACF Fiorentina è apparsa una nuova maglia da gioco viola: KAPPA XXV.
Una maglia speciale per un'occasione speciale
La divisa sarà indossata dalla squadra di Paolo Vanoli in occasione della gara casalinga al Franchi contro la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18.00. Si legge nel comunicato stampa di presentazione: “Dal 15 al 30 novembre, 18 squadre sponsorizzate da Kappa® in tutto il mondo indosseranno la speciale maglia celebrativa KombatTM XXV nei match ufficiali, trasformando i campi da gioco in un palcoscenico internazionale”. Da capire se la maglia sarà indossata anche per Atalanta-Fiorentina, in programma proprio il 30 novembre.
Le foto
Una maglia viola molto semplice con bordature bianche e un giglio stilizzato al centro del petto. Ecco le foto: