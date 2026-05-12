De Santis: "Giusto ripartire con allenatore diverso da Vanoli e fare piazza pulita. Non facile cedere Beltran, complicato trattenere Kean"

Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, spaziando da possibili mosse di mercato della Fiorentina al futuro della società gigliata, in primis sul fronte allenatore.

‘Oggi per Comuzzo certe cifre non arrivano’

“Possibile incasso dalla cessione di Beltran? Oggi più facile cederlo in prestito con riscatto, viste le stagioni da cui viene non è semplice cederlo. Il River Plate ha messo in cima alla propria lista Giovanni Simeone, Beltran non è più nei pensieri dei Millonarios. Comuzzo? Per lui c’era stata un’offerta monstre del Napoli che non è stata accettata, ora certe cifre non arriveranno, penso valga la pena tenersi Comuzzo e provare a rilanciarlo”.

‘Tanto lavoro per la squadra mercato della Fiorentina’

“Non ce ne voglia Vanoli, ma dopo una stagione così è giusto fare piazza pulita e cambiare tanto, ripartendo con un allenatore nuovo che possa dare un respiro diverso all’ambiente. Ci sono da monetizzare calciatori che non sono più consoni al progetto e diventa difficile trattenere alla Fiorentina, vedi Kean, se dovesse arrivare un’offerta… Ci sono poi tanti prestiti di rientro che vogliono dire tanto lavoro per la squadra mercato della Fiorentina”.