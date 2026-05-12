Polverosi: "La salvezza della Fiorentina è un'impresa soltanto di Vanoli. Due mercati davvero inutili"
A salvezza acquisita per la Fiorentina, è il momento delle analisi a bocce ferme di quanto accaduto in questa disgraziata stagione.
Un'impresa solo dell'allenatore
Una di queste la fa il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, che scrive sul quotidiano sportivo: “Ha ragione Vanoli, la salvezza della Fiorentina è un’impresa. Soltanto sua, però. Non della proprietà, non della società e non della squadra”.
Mercati inutili
Un dato di fatto: “Per chiarire quanto il mercato estivo e quello invernale abbiano davvero inciso sulla Fiorentina basta ricordare la formazione di domenica scorsa nella partita che doveva portare i viola alla salvezza aritmetica: dei nuovi arrivati, all’inizio c’era soltanto Solomon, gli altri sette erano in panchina”.
Infine: “Il “via tutti” è un grande rischio, ma lo è pure la conferma di chi quest’anno ha fallito”.