Monti: "Contro il Genoa partita più brutta che con Sassuolo e Roma. Vanoli ha fatto un grande lavoro, ma la riconferma..."

Gianfranco Monti, speaker radiofonico e tifoso viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare questo finale di stagione.

Sulla partita di Roma

“Prima della partita contro la Roma si è giocata Cremonese-Lazio: io però credo che un pareggio, in quella partita, sarebbe stato quasi meglio che la vittoria della Lazio, perché almeno i giocatori della Fiorentina avrebbero giocato con un filo in più di nervosismo. Quando hanno intervistato Paratici in quel pre-partita disse: ‘I ragazzi sanno il risultato di Cremonese-Lazio? Di sicuro…’, ma l'ha detto con una faccia quasi dispiaciuta, e sono sicuro che loro non speravano in questo. E infatti si è visto contro la Roma: abbiamo staccato la testa e ci hanno stroncato, anzi, ci hanno voluto anche un po' bene sciupando tante occasioni".

Su Vanoli

“Arriva il Genoa e dovresti pensare solo a riprenderti da due partite come Roma e Sassuolo, e fai una partita ancora più brutta? Non riesco a capacitarmene, non lo faranno apposta ma dev'esserci qualcosa di difficile da risolvere: ecco perché Vanoli per me ha fatto un grande lavoro, è entrato in spogliatoio con la cazzuola per rifare tutto, mi immagino la difficoltà di dover mediare con Kean e Gudmundsson, levare la fascia a Ranieri, recuperare la condizione atletica. Poi da qui a dire che lo riconfermerei… il gioco non esiste, divertimento non c'è mai stato, non si può festeggiare questa salvezza. Ora che è finita, però, vediamo di andare a Torino e provare a dare una gioia ai tifosi, che aspettano la partita dell'anno”.