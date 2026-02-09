Proc. Rugani: "Ecco perché ha scelto di andare alla Fiorentina. Altro che trattativa last minute..."

Il procuratore di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato del trasferimento del giocatore dalla Juventus alla Fiorentina avvenuto nel corso dell'ultimo mercato, intervistato da Tuttomercatoweb.

“Altro che last minute…”

"Quello che posso dire è che non è stata assolutamente una trattativa last minute - ha dichiarato Torchia - è partita i primi di gennaio, almeno un paio di settimane prima che si concludesse".

Poi ha aggiunto "Ci hanno chiamato dalla Fiorentina per sapere come stesse il ragazzo e quali fossero le condizioni, poi siamo andati avanti per trovare la formula giusta del trasferimento. La Fiorentina è un club di grande tradizione, molto all'avanguardia, che vuole rimettersi in sesto".

Paratici

Su Paratici, che Rugani ha ritrovato alla Fiorentina, ha detto: "II calcio è fatto di uomini e sicuramente è stato un fattore importante anche la possibilità di poter tornare a lavorare con lui, oltre a tutti gli altri dirigenti del club gigliato".