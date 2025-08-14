Fra una settimana il playoff di Conference League, ora in campo i due possibili avversari della Fiorentina
Questa sera la Fiorentina scoprirà il suo sfidante nel playoff di Conference League. A partire dalle 19:00, in Ungheria andrà in scena il ritorno del preliminare che interessa ai Viola poiché la vincente fra Paks e Polissya incontrerà proprio la formazione allenata da Stefano Pioli.
Chi sarà l'avversario del playoff?
Gli ucraini partono da un grande vantaggio (3-0 il risultato dell'andata, ndr) e potrebbero essere loro l’ostacolo della Fiorentina per accedere ai gironi per il quarto anno consecutivo.
In ogni caso, Reggio Emilia sarà il teatro della sfida
In caso di passaggio del turno degli ucraini, la Fiorentina giocherà l’andata del playoff nella città di Presov in Slovacchia, esattamente tra una settimana. Il ritorno, invece, è fissato per il 28 agosto a Reggio Emilia a causa dei lavori in corso al Franchi. In caso di rimonta degli ungheresi, invece, i viola giocherebbero a Paks l’andata sempre il prossimo 21 agosto.