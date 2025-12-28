Un Kean così meglio perderlo che trovarlo. Egoista e controproducente, siamo proprio sicuri che cederlo subito non sia una soluzione?

Che fine ha fatto Kean? un interrogativo che nell'ambiente viola circola da qualche settimana. L'attaccante della Fiorentina sta collezionando una prestazione orribile dietro l'altra ed anche ieri è stato uno dei peggiori in campo.

La prestazioni di Kean

Kean ha vissuto a Parma una prestazione terribile. Un paio di spunti, affondi leggeri e poi un niente segnato da errori di controllo e da incursioni sempre in fuorigioco. Del giocatore che aveva conquistato Firenze e acceso tentazioni di mercato con valutazioni da Superenalotto è rimasto solo il ricordo.

Un danno per la squadra

In queste condizioni Kean è solo un danno per la Fiorentina. Per la corsa salvezza non serve essere dei fenomeni, ma è necessario mettere in campo determinazione, grinta e spirito di sacrificio. Tutti caratteristiche che Kean sta dimostrando di non avere o, peggio, di non voler mettere in campo. La domanda allora sorge spontanea: che senso ha un Kean così in rosa? Non sarebbe meglio dare spazio a giocatori, senz'altro peggiori, ma che si mettono a disposizione della squadra? Dal mercato di gennaio arriverà la risposta, anche se tutti gli indizi portano alla conferma di Kean, almeno fino a giugno.

