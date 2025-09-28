Niente Fiesole a Pisa, ma la Fiorentina potrà comunque contare su un bel po' di tifosi oggi
A Pisa i tifosi della Fiorentina ci saranno se pur non in massa: il settore ospiti della Cetilar Arena resterà infatti mezzo vuoto, con circa 600 presenti su oltre 1.000 post disponibili. Lo riporta La Nazione in edicola questa mattina.
Il boicottaggio della Curva…
Un’immagine eloquente che fotografa l’adesione al boicottaggio lanciato dalla Curva Fiesole contro il caro-biglietti. Troppi, secondo lo zoccolo duro del tifo gigliato, i 45 euro più 4 di prevendita chiesti dal club nerazzurro per assistere a una trasferta logisticamente semplice ma ritenuta troppo onerosa.
… e le alternative dei tifosi
Non è escluso, tuttavia, che almeno un centinaio di tifosi possa sistemarsi anche in tribuna coperta: il divieto imposto dal Casms la scorsa settimana riguardava soltanto i residenti a Firenze e provincia, mentre i tifosi viola provenienti da altre zone della Toscana hanno potuto acquistare regolarmente i tagliandi in altri settori. L’ACCVC ha predisposto un pullman misto per agevolare la trasferta ma la maggior parte dei presenti raggiungerà Pisa in autonomia: in auto lungo la Fi-Pi-Li oppure in treno.
Rischio comunque alto
La partita resta comunque osservata speciale sul piano dell’ordine pubblico: le forze dell’ordine non escludono che qualche frangia più calda possa muoversi verso Pisa senza passare dai canali ufficiali.