Il CT dell'Irlanda risponde a Solomon: "Abbiamo attirato l'attenzione del mondo su ciò che succede a Gaza"

Una partita che forse è finita in campo, e con un verdetto piuttosto netto, ma che lascia ancora strascichi dopo i 90'. Alle parole dell'ex Fiorentina Manor Solomon, capitano dell'Israele, hanno fatto seguito quelle del CT dell'Irlanda, Heimir Hallgrimsson, in seguito all'incontro vinto dai suoi per 3-0.

La risposta di Hallgrimsson

“Per molti dei miei giocatori è stato difficile scendere in campo. Hanno mostrato il loro sostegno alle proteste contro la guerra e hanno contribuito ad attirare l'attenzione del mondo intero su questo problema, su quanto succede a Gaza. Spero che la gente lo capisca”.