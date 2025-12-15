Vanoli sempre più in bilico. Il valzer dei nomi e le valutazioni della Fiorentina

Paolo Vanoli non è riuscito a dare una svolta alla stagione della Fiorentina. L'ex tecnico del Torino, che ha raccolto una situazione già complicata dopo l'addio di Pioli, ha forse fatto peggio del suo predecessore.

Futuro in bilico

Vanoli si è forse lanciato in un'impresa più grande di lui tentando di salvare questa "non squadra". In cinque partite ha raccolto solo due punti; e ora la salvezza è distante otto punti. La società viola non può rimanere indifferente di fronte alla tragedia sportiva che sta vivendo la piazza. Sono infatti in corso profonde riflessioni sul possibile addio dell'attuale allenatore gigliato e sul suo ipotetico sostituto.

I nomi in ballo

Il Corriere dello Sport-stadio nomina due tecnici esperti di lotte salvezza come possibili nuovi allenatori della Fiorentina. Il primo è Beppe Iachini, già allenatore viola sotto la proprietà di Commisso, e Davide Ballardini (ieri presente al Franchi). Non è da escludere la soluzione interna Daniele Galloppa, che garantirebbe alla società anche un risparmio economico.