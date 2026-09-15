Ballardini: “Fiorentina, una vittoria non risolve i problemi. Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, gli andava dato più tempo”
Fabio Grosso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A Tuttomercatoweb.com ha parlato Davide Ballardini, allenatore di lungo corso in Serie A, che si è espresso anche sulla situazione di casa Fiorentina, dopo la prima vittoria in campionato della squadra gigliata.
’Sarebbe superficiale dire…’
“Ho visto Venezia-Fiorentina. Dopo una partita non puoi dire che le cose si sono aggiustate, sarebbe superficiale dirlo. È una squadra con tanti volti nuovi, ha bisogno di tempo affinché diventi gruppo”.
‘Andava dato più tempo a Grosso’
“Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, che fa squadre altamente competitive. Probabilmente gli andava dato più tempo. Dopo una vittoria non hanno certo risolto tutti i problemi”.
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