Solomon fuori dai piani del Tottenham? Intanto l'israeliano lascia il segno in un'amichevole di lusso

Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Grosso dei nuovi esterni offensivi, ruolo attualmente scoperto in casa Fiorentina. Un nome da tenere sempre in considerazione in tal senso è quello di Manor Solomon, non riscattato al termine della scorsa stagione e tornato quindi al Tottenham.

Assist vincente

E proprio Solomon, nell'amichevole di lusso giocata a Sydney tra Chelsea e Tottenham, è stato protagonista. L'israeliano ha infatti realizzato l'assist per il gol del momentaneo vantaggio di Sandro Tonali, un preciso passaggio a rimorchio che ha consentito all'ex Milan di calciare da fuori area e battere il portiere anche grazie a una deviazione. Quattro minuti più tardi è arrivato il pareggio di Estevao. Al 67' Solomon è stato sostituito da Moore, mentre al 92' un gol di Richarlison ha deciso la partita in favore degli Spurs.