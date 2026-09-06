VIDEO - Lite furibonda fra Vlahovic e Skriniar! Mani al collo e testa a testa fra l'ex viola e lo slovacco

Derby di Instanbul molto acceso quello andato in scena nella serata di ieri. Fenerbahce e Besiktas, due delle squadre più blasonate della Turchia, hanno dato vita ad uno scontro decisamente sopra le righe per carica agonistica. Protagonisti indiscussi due ex Serie A.

La partita

Anche Dusan Vlahovic protagonista del big match fra il Besiktas di Vincenzo Italiano e il Fenerbahce, vinto dai bianconeri con il risultato di 2-1. L'ex viola ha segnato il gol decisivo per la vittoria della sua squadra e, soprattutto, si è reso protagonista di una lite furibonda con l'ex Inter Milan Skriniar.

La lite furibonda

Questo il video della lite